В Москве отец издевался над сыном так, что ему ампутировали восемь пальцев на руках

В Москве отец семейства Фидель Э. издевался над маленьким сыном, из-за чего мальчик обморозил руки и лишился восьми пальцев. О чудовищной истории пишет kp.ru.

Пострадавший — средний ребёнок в семье приезжих, живших в столице на Балаклавском проспекте. Отец семейства — сантехник в местной управляющей компании, его жена Рано — домохозяйка. Помимо пострадавшего в семье есть ещё сын и дочь.

В столичной прокуратуре рассказали, что ребёнка с июня 2022 по январь 2023 года подвергали постоянным избиениям и истязаниям. В итоге у мальчика зафиксированы переломы бедра, повреждение языка, который, скорее всего, зажимали плоскогубцами, и отсутствие восьми пальцев на руках. Последнее, очевидно, произошло из-за того, что отец заставлял ребёнка держать руки в снегу. Как итог — обморожение конечностей. В больницу мальчика отвезли, только когда ему совсем стало плохо.

По данным экспертизы, с момента обморожения до обращения в больницу прошла неделя. Мать не поехала с ним в клинику, поэтому во время операции и реабилитации с ним были только нянечки, которые отзывались о нём как о ласковом и добром ребёнке. Мальчик искренне считает, что мама его любит, тогда как женщина выбрала не находиться рядом с ним, а "спасать мужа от наказания". Ему вменили ряд статей: истязание ребёнка, умышленное причинение ему средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. В августе предыдущего года его отдали под суд, который длился восемь месяцев.

"Он полностью отрицал свою вину. Его супруга также в своих показаниях заявила, что никто сыну вред причинить не хотел. По их версии, они просто слишком поздно заметили, что он надел варежки, когда пошёл гулять на улицу", — рассказали изданию в московской прокуратуре.

Синяки на теле ребёнка родители объяснили просто: растили из него "настоящего мужчину". Матери тоже пришлось оказаться на скамье подсудимых. Её обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка, однако свободы не лишили. А вот отца семейства приговорили к девяти годам колонии общего режима и взыскали миллион в пользу ребёнка.

Правда, родительских прав их лишить не смогут, так как они — граждане другого государства. Поэтому судьбу мальчика решат на родине: ребёнка уже передали послу страны, из которой он прибыл с родителями.