В Перми закрылся салон, где бабулю матом заставили за собой подметать В Перми закрылся салон "Pro Стрижка", где издевались над пенсионеркой 11 марта, 11:46 В Перми парикмахер обматерила пенсионерку и заставила убирать за собой. Обложка © Telegram / ЧП Пермь

В Перми закрылась парикмахерская "Pro Стрижка", где сотрудница обматерила пенсионерку и заставила её подмести пол за то, что та забыла деньги дома и не смогла оплатить оказанную услугу. Об этом пишет РИА "Новости".

В Перми парикмахер обматерила пенсионерку и заставила убирать за собой. Видео © Telegram / ЧП Пермь

Салон находился на улице Плеханова, 55, сейчас на дверях висит объявление о переезде, однако новый адрес не уточняется. По словам местных жителей, парикмахерская съехала в январе или феврале этого года. Старые номера телефонов салона не отвечают, а страница в соцсети заблокирована. Предположительно, инцидент с оскорблением пенсионерки произошёл в конце прошлого года.

Напомним, в Перми парикмахер обматерила пенсионерку и заставила убирать за собой, когда та призналась, что забыла кошелёк дома. Сотрудница салона "Pro Стрижка" заявила, что женщина якобы "с ухмылкой" заплатила ей только пять рублей. Мастер добавила, что снимала происходящее на видео с целью предупредить коллег о пожилой "мошеннице". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за издевательств над пенсионеркой.

Авторы Татьяна Миссуми