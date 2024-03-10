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10 марта, 20:34

Бастрыкин поручил завести дело после издевательств над бабушкой в пермской парикмахерской

СК: Бастрыкин поручил завести дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми

Следственный комитет РФ заинтересовался видео из Сети, на котором пенсионерку из Перми заставили убираться в парикмахерской. Так, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за издевательств над женщиной. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"Председателем СК России поручено возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении пенсионерки в Пермском крае", — написано в сообщении.

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Напомним, в Перми парикмахер обматерила пенсионерку и заставила убирать за собой. Женщина утверждает, что пожилая клиентка якобы спровоцировала её, предложив "с ухмылкой" заплатить за стрижку пять рублей. Мастер добавила, что снимала происходящее с целью предупредить коллег о возможном обмане со стороны женщины. Парикмахер также заявила, что хотела бы посмотреть на людей, которые критикуют её в соцсетях, когда им "вместо зарплаты дали бы пять рублей".

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Telegram / ЧП Пермь

Анатолий Симоненко
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