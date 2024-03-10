Бастрыкин поручил завести дело после издевательств над бабушкой в пермской парикмахерской

Следственный комитет РФ заинтересовался видео из Сети, на котором пенсионерку из Перми заставили убираться в парикмахерской. Так, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за издевательств над женщиной. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Напомним, в Перми парикмахер обматерила пенсионерку и заставила убирать за собой. Женщина утверждает, что пожилая клиентка якобы спровоцировала её, предложив "с ухмылкой" заплатить за стрижку пять рублей. Мастер добавила, что снимала происходящее с целью предупредить коллег о возможном обмане со стороны женщины. Парикмахер также заявила, что хотела бы посмотреть на людей, которые критикуют её в соцсетях, когда им "вместо зарплаты дали бы пять рублей".