"Быстрей!": В Перми парикмахер обматерила бабушку и заставила убираться

"Она деньги не забыла, это человек-провокатор, который пользуется своим возрастом и доводит людей до грани. Человек сказал, что пять рублей — и так нормально, при этом очень ухмылялся, что меня вывело из себя. Я её раньше как-то не встречала. Потом девочка на работе сказала, что они ей все отказывают и не нужно было её принимать", — объяснила в беседе с "Газетой.ru" парикмахер Анастасия.