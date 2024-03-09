"Быстрей!": В Перми парикмахер обматерила бабушку и заставила убираться
В Перми парикмахер заявила, что заставила бабушку убираться из-за отказа платить
В Перми парикмахер обматерила пенсионерку и заставила убирать за собой. Женщина утверждает, что пожилая клиентка якобы спровоцировала её, предложив "с ухмылкой" заплатить за стрижку пять рублей.
В Перми парикмахер обматерила пенсионерку и заставила убирать за собой. Видео © Telegram / ЧП Пермь
"Она деньги не забыла, это человек-провокатор, который пользуется своим возрастом и доводит людей до грани. Человек сказал, что пять рублей — и так нормально, при этом очень ухмылялся, что меня вывело из себя. Я её раньше как-то не встречала. Потом девочка на работе сказала, что они ей все отказывают и не нужно было её принимать", — объяснила в беседе с "Газетой.ru" парикмахер Анастасия.
Мастер добавила, что снимала происходящее с целью предупредить коллег о возможном обмане со стороны женщины. Парикмахер также заявила, что хотела бы посмотреть на людей, которые критикуют её в соцсетях, когда им "вместо зарплаты дали бы пять рублей". Также Анастасия утверждает, что видео выложили в Сеть её бывшие коллеги, "уволенные за воровство".
Ранее Life.ru писал, что русский клиент обрил парикмахера в Таиланде за "не ту" стрижку. Конфликт попал на видео.
Telegram / ЧП Пермь