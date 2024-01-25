"Где моя чёлка?!": Русский клиент обрил парикмахера в Таиланде за "не ту" стрижку В Таиланде ищут русскоговорящего клиента, устроившего дебош в парикмахерской 25 января, 15:48 В Таиланде ищут русскоговорящего нарушителя. Обложка © VK / "Экскурсии | Таиланд | Seven Countries | Паттайя"

В Таиланде русскоговорящий посетитель сбрил чёлку сотруднику парикмахерской, потому что тот не так его подстриг. Возмущённый таец обратился в полицию, а также через российские соцсети попросил помощи в розыске нарушителя.

Конфликт попал на камеры наблюдения. Мужчина вскакивает, когда парикмахер завершает его стрижку, и начинает на смеси английского и русского языков ругаться за слишком короткую чёлку. А в довершение всего клиент хватает машинку для бритья и проводит ею по голове сотрудника салона, состригая волосы. Свои действия нарушитель сопровождает отборным русским матом.

"Где моя чёлка? Ты что, crazy? Я что просил?" — кричит клиент, пока парикмахер вежливо молчит.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полиция задержала пятерых граждан России, которые играли в азартные игры и курили кальян на вилле на Пхукете. Теперь им грозит 12 лет тюрьмы.

Авторы Татьяна Миссуми