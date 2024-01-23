Пятеро россиян могут на 12 лет сесть в тайскую тюрьму за покер и кальян

В Таиланде полиция задержала пятерых граждан России, которые играли в азартные игры и курили кальян на вилле на Пхукете. Теперь им грозит 12 лет тюрьмы, пишет SHOT.

Как пишет телеграм-канал, накануне полиция ворвалась в особняк, получив информацию, что там "какие-то русские играют в карты". Тайские правоохранители заметили припарковавшегося у дома россиянина на мотоцикле и проследили за ним до второго этажа. Там ещё четверо россиян играли в покер и курили кальян. Всех пятерых граждан РФ увезли в отделение полиции. С места были изъяты карточный стол, две колоды карт, 88 фишек на сумму около 356 тысяч бат (примерно 900 тысяч рублей) и табак для кальяна.