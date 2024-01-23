Пятеро россиян могут на 12 лет сесть в тайскую тюрьму за покер и кальян
В Таиланде пятеро граждан России задержаны за игру в покер и курение кальяна
В Таиланде пятеро россиян задержаны за игру в покер и курение кальяна. Обложка © Region 8 Police
В Таиланде полиция задержала пятерых граждан России, которые играли в азартные игры и курили кальян на вилле на Пхукете. Теперь им грозит 12 лет тюрьмы, пишет SHOT.
Как пишет телеграм-канал, накануне полиция ворвалась в особняк, получив информацию, что там "какие-то русские играют в карты". Тайские правоохранители заметили припарковавшегося у дома россиянина на мотоцикле и проследили за ним до второго этажа. Там ещё четверо россиян играли в покер и курили кальян. Всех пятерых граждан РФ увезли в отделение полиции. С места были изъяты карточный стол, две колоды карт, 88 фишек на сумму около 356 тысяч бат (примерно 900 тысяч рублей) и табак для кальяна.
Тайские полицейские, задержавшие пятерых россиян за игру в покер и курение кальяна. Обложка © Region 8 Police
В Таиланде разрешается только курение марихуаны. За кальян и электронные сигареты можно нарваться на штраф до одного миллиона бат (примерно 2,5 миллиона рублей) или лишение свободы до 10 лет. Кроме этого, россиянам грозит два года заключения за организацию азартных игр.
Ранее сообщалось, что яхта с россиянами на борту затонула вблизи острова Пхукет в Таиланде. Людей успели спасти. Предварительно, причиной ЧП стал прорыв одной из труб в моторном отсеке.