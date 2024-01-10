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10 января, 02:25

Яхта с россиянами ушла под воду вблизи Пхукета

Яхта с российскими туристами затонула на тайском Пхукете, их смогли спасти

Яхта с российскими туристами на борту затонула на тайском Пхукете. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / MGR.Online.South

Яхта с российскими туристами на борту затонула на тайском Пхукете. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / MGR.Online.South

Яхта с россиянами на борту затонула вблизи острова Пхукет в Таиланде. По данным местного канала Line Today, людей успели спасти.

Россияне и члены экипажа радуются спасению. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / MGR.Online.South

Россияне и члены экипажа радуются спасению. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / MGR.Online.South

Всё произошло 9 января. Яхта Martini с шестью россиянами и тремя тайцами (членами экипажа) на борту отправилась на морскую прогулку, но ушла на дно возле Ко-Хе (Коралловый остров). Предварительно, причиной тому стал прорыв одной из труб в моторном отсеке.

К счастью, неподалёку оказалось судно Panwa Princess, которое бросилось спасать утопающих. В результате шестеро россиян и трое тайцев были спасены и доставлены обратно в отель. Пострадавших нет. Сотрудники туристической полиции начали расследование инцидента.

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Это не первое происшествие с участием россиян в Таиланде. В конце декабря прошлого года возле острова Майтон в тайской провинции Пхукет катер с туристами врезался в скалы. Погибла пятилетняя россиянка, ещё шестеро граждан РФ госпитализированы. Сам капитан судна выжил, его состояние оценивается как тяжёлое. В его крови были найдены наркотики.

Оксана Попова
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