Яхта с россиянами ушла под воду вблизи Пхукета

Яхта с россиянами на борту затонула вблизи острова Пхукет в Таиланде. По данным местного канала Line Today, людей успели спасти.

Россияне и члены экипажа радуются спасению. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / MGR.Online.South

Всё произошло 9 января. Яхта Martini с шестью россиянами и тремя тайцами (членами экипажа) на борту отправилась на морскую прогулку, но ушла на дно возле Ко-Хе (Коралловый остров). Предварительно, причиной тому стал прорыв одной из труб в моторном отсеке.