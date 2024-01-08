400 россиян на сутки застряли в аэропорту Пхукета и теперь опоздают на работу

На тайском острове Пхукет 400 пассажиров не могут вылететь в Москву после новогодних праздников. Рейс "Аэрофлота" отложили на сутки из-за неисправности самолёта, пишет Mash.

Как сообщает телеграм-канал, сейчас пассажиры ожидают, пока самолёт из Москвы привезёт необходимые запчасти для Boeing 777-300ER. В это время застрявшие россияне предупреждают начальство, что не успеют прилететь к началу рабочего дня 9 января.