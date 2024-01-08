400 россиян на сутки застряли в аэропорту Пхукета и теперь опоздают на работу
Mash: Из Пхукета в Москву из-за задержки самолёта не могут вылететь 400 россиян
400 россиян не могут улететь из Пхукета в Москву. Обложка © Telegram / Mash
На тайском острове Пхукет 400 пассажиров не могут вылететь в Москву после новогодних праздников. Рейс "Аэрофлота" отложили на сутки из-за неисправности самолёта, пишет Mash.
400 россиян застряли в аэропорту Пхукета. Видео © Telegram / Mash
Как сообщает телеграм-канал, сейчас пассажиры ожидают, пока самолёт из Москвы привезёт необходимые запчасти для Boeing 777-300ER. В это время застрявшие россияне предупреждают начальство, что не успеют прилететь к началу рабочего дня 9 января.
А ранее Лайф рассказывал, что самолёт авиакомпании Nordwind должен был отправиться из Шереметьево в венесуэльский город Порламар в 03:05 5 января, однако его задержали из-за технической неисправности. В итоге пассажиров два раза приглашали в самолёт, но вылет постоянно переносили. Некоторые остались ждать запасной борт, который летел с Кубы, а часть пассажиров решила отказаться от поездки. В итоге спустя 15 часов самолёт всё-таки вылетел из Москвы в Венесуэлу.