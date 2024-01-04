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4 января, 11:16

Сотни россиян из "адского лагеря" вылетели на Шри-Ланку с опозданием на 15 часов

Задержанный в Москве рейс Red Wings вылетел на Шри-Ланку

Рейс WZ 3077 авиакомпании Red Wings с 413 пассажирами вылетел из московского аэропорта Жуковский на Шри-Ланку с опозданием на 15 часов. Об этом сегодня, 4 января, сообщили представители компании.

Рейс из московского аэропорта Жуковский на Шри-Ланку. Видео © SHOT

"Самолёт вылетел из Жуковского", — рассказали РИА "Новости" в авиакомпании.

Напомним, что самолёт должен был вылететь в Хамбантоту ещё 3 января в 22:20, однако был задержан по техническим причинам. Сегодня вылет снова задерживали для пересчёта пассажиров таможенниками. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.

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Обложка ©

t.me / SHOT

Ян Поланин
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