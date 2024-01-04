Сотни россиян из "адского лагеря" вылетели на Шри-Ланку с опозданием на 15 часов

Рейс WZ 3077 авиакомпании Red Wings с 413 пассажирами вылетел из московского аэропорта Жуковский на Шри-Ланку с опозданием на 15 часов. Об этом сегодня, 4 января, сообщили представители компании.

Напомним, что самолёт должен был вылететь в Хамбантоту ещё 3 января в 22:20, однако был задержан по техническим причинам. Сегодня вылет снова задерживали для пересчёта пассажиров таможенниками. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.