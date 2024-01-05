Задержанный на 15 часов самолёт Nordwind вылетел из Москвы в Венесуэлу
Самолёт авиакомпании Nordwind вылетел из Москвы в Венесуэлу с задержкой более чем на 15 часов. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс N4-3511 отправился в Порламар в 19:08 по московскому времени.
"Отправление — 18:44. Взлёт — 19:08", — указано на сайте воздушной гавани.
Ранее Лайф сообщал, что самолёт должен был отправиться из Шереметьево в Порламар в 03:05 ночи, но был задержан из-за обнаружения технической неисправности. В итоге пассажиров два раза приглашали в самолёт, но вылет постоянно переносили. Некоторые пассажиры остались ждать запасной борт, который летел из Кубы, а часть из них и вовсе собиралась отказаться от поездки.
Telegram / Nordwind