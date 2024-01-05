Пассажиры Nordwind уже 10 часов сидят в Шереметьево в ожидании вылета в Венесуэлу

Пассажиры авиакомпании Nordwind Airlines более чем на 10 часов застряли в московском аэропорту, не имея возможности вылететь в Венесуэлу, пишет SHOT. Их два раза приглашали в самолёт, но вылет переносили. Общая задержка рискует продлиться свыше 15 часов.

Самолёт должен был отправиться из Шереметьево в Порламар в 03:05. Пассажиры поднялись на борт Boeing 777-200 только в шесть утра, заняли места и приготовились к 14-часовому перелёту. Но, после того как самолёт преодолел несколько метров по направлению к ВПП, он был возвращён к терминалу из-за технической неисправности. В итоге рейс перенесли на 12:30. К этому времени пассажиров вновь погрузили на борт, но и тогда самолёт никуда не вылетел.

Ожидающим людям раздали ваучеры на питание в кафе, после этого представители авиакомпании покинули терминал. Теперь туристы ждут запасной борт, летящий из Кубы. Кто-то выразил желание отказаться от перелёта, который, к слову, теперь уже должен состояться в 18:10, что может превысить общее время задержки на 15 часов.