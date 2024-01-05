Аэропорт Шереметьево предупредил о задержках рейсов из-за низкой температуры

В аэропорту Шереметьево возможны задержки рейсов из-за погодных условий. Информация об этом опубликована на официальном сайте воздушной гавани.

"4 января 2024 года по состоянию на 23:00 мск возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в международном аэропорту Шереметьево в связи с аномально низкой отрицательной температурой воздуха на протяжении более двух суток", — сказано в сообщении.

Аэропорт в целях обеспечения безопасности увеличил интервал наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров, а также обработки багажа. Функционирует круглосуточный оперштаб для координирования действий служб, привлечён допперсонал, используются резервы аэродромной и специальной техники, организованы дополнительные пункты обогрева наземной техники. Пассажиров обеспечили водой, работают тепловые пушки. Кроме того, сотрудники паркинга помогают автомобилистам в отогреве и запуске машин.

Отмечается также, что руководители хэндлингового оператора круглосуточно на связи с пассажирами и авиакомпаниями. Клиенты обслуживаются согласно федеральным авиационным правилам. Отмены российских и зарубежных рейсов нет.