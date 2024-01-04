Около 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы
В Москве задерживаются 16 рейсов на прилёт и вылет из двух аэропортов столицы. Информация появилась из данных онлайн-табло аэропортов региона.
В аэропорту Шереметьево более чем на час задерживают 11 рейсов, во Внуково — 5 рейсов. В Домодедово и Жуковском пока отмен и задержек не наблюдается.
Ранее Лайф рассказывал, что рейс WZ3077 авиакомпании Red Wings из аэропорта Жуковский в Москве на Шри-Ланку задержали более чем на 13 часов. 413 пассажиров около 12 часов просидели в терминале воздушной гавани. Сегодня утром объявили долгожданную посадку на рейс.
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