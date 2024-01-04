Около 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы

В Москве задерживаются 16 рейсов на прилёт и вылет из двух аэропортов столицы. Информация появилась из данных онлайн-табло аэропортов региона.

В аэропорту Шереметьево более чем на час задерживают 11 рейсов, во Внуково — 5 рейсов. В Домодедово и Жуковском пока отмен и задержек не наблюдается.