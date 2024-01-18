"Мамуль, забирай меня": Приговорённый к смерти россиянин вышел из тюрьмы на Занзибаре спустя 26 лет Россиянин Дмитрий Косяков вышел на свободу после 26 лет тюрьмы на Занзибаре 18 января, 11:04 Дмитрий Косяков с матерью. Обложка © Kp.ru / из архива Дмитрия Волшебника

Россиянин Дмитрий Косяков вышел на свободу после 26 лет тюремного заключения на Занзибаре (часть Танзании) по обвинению в убийстве приятеля. Как пишет kp.ru, мужчина прошёл все круги ада, но сумел завоевать уважение других заключённых. 11 января он вышел на свободу и обнял прилетевшую из России мать, которая не видела его почти 20 лет.

Дмитрий с детства жил на Занзибаре, куда приехал с матерью и отчимом, который работал в морской компании и обслуживал корабли. Будучи ребёнком, он сдружился с детьми работавших на острове российских врачей — Алексеем Сотниковым и Иваном Очировым.

Семья Косяковых на Занзибаре до тюремного заключения сына Дмитрия. Фото © Kp.ru

15 декабря 1997 года Сотникова нашли мёртвым с ножевыми ранениями, из дома также пропали 18 600 долларов. В преступлении обвинили его приятелей — 18-летнего Очирова и 19-летнего Косякова, хотя доказательств было мало. Сначала их приговорили к 15 годам тюрьмы, но мать погибшего подала апелляцию.

Несмотря на нестыковки в деле, суд вынес новый приговор — смертная казнь через повешение. Косяков провёл в темнице почти год, ожидая исполнения судебного решения, пока в дело не вмешались власти Занзибара и наказание не смягчили до пожизненного.

Очиров умер от туберкулёза в 2013 году. Косяков же подвергался в тюрьме избиениям. Он потерял зубы, получил переломы рёбер, челюсти, рук и ног, а на голове у него девять швов. Однако мужчина сумел стать лучшим поваром среди заключённых, а также выучил суахили. Косякову помог добиться досрочного освобождения соотечественник, перебравшийся жить в Африку. Россиянина амнистировали в честь 60-летия Занзибарской революции и 11 января выпустили из тюрьмы.

"Ты чего здесь, мамуль? Ну всё, забирай меня! Поехали домой!" — сказал Дмитрий прилетевшей к нему матери.

Сейчас мужчине 45 лет. Он ждёт получения российского паспорта и хочет вернуться на родину. В мечтах у Косякова перевести на суахили произведения Фёдора Достоевского или Антона Чехова для местных детей.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах суд вынес решение об освобождении 71-летнего мужчины, отсидевшего в тюрьме за убийство 48 лет. Спустя почти 50 лет он признан невиновным.

Авторы Татьяна Миссуми