Врачей больницы в Ставрополе обвинили в избиении 90-летней пациентки, но у них другая версия

Семья 90-летней пенсионерки из Ставрополя заявила, что пожилую женщину избили в городской больнице № 2. По словам родных, бабушка попала в медучреждение в конце февраля, а когда они к ней приехали, то ужаснулись, увидев кровоподтёки и синяки по всему телу. В ситуации решили разобраться следователи, сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю в своём телеграм-канале.

Пенсионерка получила множественные телесные повреждения в больнице Ставрополя. Фото © "Блокнот Ставрополь"

"В СМИ получила распространение информация о том, что пожилая женщина получила множественные телесные повреждения, находясь в одной из городских больниц Ставрополя. По указанию руководителя краевого Управления СКР Игоря Иванова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — уточнили в ведомстве.

По утверждению родных пенсионерки, её избили врачи больницы, но в самом медучреждении говорят, что она "потянулась за водой и ударилась головой о прикроватный столик". Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств получения травм бабушкой. Ход и результат расследования взял на свой контроль руководитель Следственного управления.