52-летний москвич подстрелил себя после поражения в битве с мамой за комп и сдал её полиции

52-летний москвич попытался навредить себе из-за того, что его мама-пенсионерка заняла компьютер и не пускала его поиграть. Об этом сообщает SHOT.

Как стало известно телеграм-каналу, 71-летняя жительница Покровского-Стрешнева в течение нескольких часов исследовала Интернет, чем до глубины души расстроила своего сына. Тот просил маму уступить ему, наконец, место и пустить поиграть, но она оставалась глуха к его мольбам. Тогда расстроенный таким отношением мужчина заперся у себя в комнате, а спустя некоторое время из-за закрытой двери раздался громкий звук. Правда, увлёкшаяся социальными сетями пенсионерка полностью проигнорировала шум.

Спустя час в квартире раздался звонок — за дверью стояли сотрудники полиции. Правоохранители зашли в квартиру и нашли жильца на полу собственной комнаты, истекающим кровью из огнестрельной раны. Оказалось, что любитель видеоигр сам позвонил в полицию и пожаловался им, что мама узурпировала его компьютер. Пострадавший госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.