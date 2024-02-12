"Готовься к смерти!": Инженер из Красногорска расстрелял жену из "Сайги" во время ссоры из-за его запоев В Красногорске нетрезвый мужчина выстрелил в жену, запрещавшую ему пить 12 февраля, 11:54 Инженер из Красногорска, пытавшийся застрелить жену. Обложка © t.me / SHOT

В подмосковном Красногорске мужчина пытался застрелить жену после того, как она попросила его перестать напиваться перед рабочей неделей. Полиция задержала злоумышленника. О случившемся пишет SHOT.

Семейный скандал разгорелся в воскресенье, 11 февраля. 53-летний инженер сильно напился, а на претензии супруги огрызался. Когда женщина окончательно вывела его из себя, мужчина открыл сейф с оружием, достал карабин "Сайга-МК" и крикнул супруге, чтобы она готовилась к смерти, а затем начал по ней палить. К счастью, его состояние спасло женщину. Попасть в жену он не смог.

Женщина вызвала полицию, сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Дома у него обнаружены два карабина "Сайга", ИЖ-54, пневматические пистолеты, арбалет и лук.

Ранее сообщалось, что житель Первоуральска Свердловской области убил парализованную жену, а затем покончил с собой. 40-летние супруги долго не отвечали на звонки, а открыть квартиру не удавалось — дверь была заперта изнутри. Когда на место приехал старший сын пары, он залез домой через окно и увидел тела родителей.

Авторы Татьяна Миссуми