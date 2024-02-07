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7 февраля, 10:58

Житель Свердловской области убил парализованную супругу и покончил с собой

Житель Первоуральска Свердловской области убил парализованную жену, а затем покончил с собой. По данным Ural Mash, 40-летние супруги долго не отвечали на звонки, а открыть квартиру не удавалось — дверь была заперта изнутри. Когда на место приехал старший сын пары, он залез домой через окно и увидел тела родителей.

Оказалось, что женщина долго болела туберкулёзом и была парализована. Накануне муж хотел поместить супругу в пансионат. У пары остались двое детей, младшему — 14 лет.

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Ранее Life.ru писал о россиянине, который расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка. Пострадавшая сумела выбежать из квартиры вместе с малышом, добралась до ближайшей больницы, где врачи вызвали полицию.

Обложка ©

Shutterstock.com

Алексей Берковиц
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