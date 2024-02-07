Житель Свердловской области убил парализованную супругу и покончил с собой

Житель Первоуральска Свердловской области убил парализованную жену, а затем покончил с собой. По данным Ural Mash, 40-летние супруги долго не отвечали на звонки, а открыть квартиру не удавалось — дверь была заперта изнутри. Когда на место приехал старший сын пары, он залез домой через окно и увидел тела родителей.