Житель Свердловской области убил парализованную супругу и покончил с собой
Житель Первоуральска Свердловской области убил парализованную жену, а затем покончил с собой. По данным Ural Mash, 40-летние супруги долго не отвечали на звонки, а открыть квартиру не удавалось — дверь была заперта изнутри. Когда на место приехал старший сын пары, он залез домой через окно и увидел тела родителей.
Оказалось, что женщина долго болела туберкулёзом и была парализована. Накануне муж хотел поместить супругу в пансионат. У пары остались двое детей, младшему — 14 лет.
Ранее Life.ru писал о россиянине, который расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка. Пострадавшая сумела выбежать из квартиры вместе с малышом, добралась до ближайшей больницы, где врачи вызвали полицию.
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