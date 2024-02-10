Забрал из детдома: Житель Урала попал в СИЗО из-за обвинений племянницы в педофилии
Kp.ru: Екатеринбуржец попал в СИЗО из-за обвинений племянницы в педофилии
Житель Екатеринбурга, обвинённый в педофилии по отношению к своей 16-летней племяннице. Обложка © kp.ru
Жителя Екатеринбурга обвинила в изнасиловании 16-летняя племянница, которую он забрал из детского дома. Мужчина целый год находится в СИЗО, однако его родственники в случившееся не верят и отрицают его вину, пишет kp.ru.
Под следствие Алексей (имя изменено. — Прим. Life.ru) попал в прошлом феврале, когда племянница заявила против него. Её вместе с младшей сестрой забрали из детского дома в 2016 году. Сами девочки родом из Кирова, но их отец умер, а мать лишили родительских прав. Дядя с его женой оказались единственными родственниками.
По словам самого Алексея, старшей девочке не нравилось в семье: она много болела и не хотела учиться. Супруги до сих пор не знают, о чём племянница рассказала правоохранителям, но после этих разговоров против мужчины было заведено уголовное дело по четырём эпизодам статьи 132 УК "Насильственные действия сексуального характера".
"Сейчас мы не можем с ними общаться, так как это запрещено. Я уверена, что ничего не было. Органы опеки, сотрудники ПДН приходили к нам домой каждый месяц. Никаких жалоб и замечаний к нам не было. У нас с мужем есть общая дочь-подросток. Также у меня двое детей от первого брака. Если бы у него были такие наклонности, то кто-нибудь бы заметил", — рассказала жена Алексея.
Уголовное дело 25 января было направлено в суд прокуратурой Орджоникидзевского района. Это случилось уже во второй раз. До этого в сентябре защита мужчины смогла добиться возвращения дела в надзорное ведомство. Предварительное заседание пройдёт 20 февраля, в ходе него адвокат Алексея Павел Коробов будет ходатайствовать о возвращении материалов в прокуратуру. В свою очередь представители СУ СКР по Свердловской области не стали комментировать результаты расследования. Алексей может лишиться свободы на срок до 20 лет.
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