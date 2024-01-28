В Бутове американца заподозрили в педофилии из-за желания "позаниматься английским" с ребёнком

Пожилого гражданина США, который проживает в Южном Бутове в Москве, проверяют на педофилию. Как сообщает Mash, жалоба на мужчину поступила после того, как он якобы пытался завлечь 14-летнего подростка к себе домой из торгового центра на Профсоюзной улице.

Гражданин США, которого заподозрили в педофилии в Москве. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, на днях 61-летний Бредли Ч. увидел школьника на фуд-корте и подошёл к нему. Пожилой мужчина представился Бобом и пригласил к себе домой якобы позаниматься английским. Подросток отклонил приглашение, поспешил домой и всё рассказал матери, которая сразу пошла писать заявление в полицию.

Полицейские установили личность мужчины — им оказался гражданин США, ранее переехавший в Россию. Бредли вызвали на опрос для выяснения всех подробностей случившегося. Седовласый мужчина заявил, что услышал, как школьник коверкал иностранные слова, и захотел помочь ему в освоении английского.