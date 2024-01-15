На актёра подмосковного театра завели дело за "игру в уролога" со школьником

В Подмосковье актёр предложил девятилетнему мальчику "поиграть в уролога" во время репетиций. По данным SHOT, всё произошло в театральном кружке в Орехово-Зуеве, куда ребёнка отдали родители. С августа там начали готовиться к спектаклю "Спящая красавица" в Зимнем театре.

Мальчику всё нравилось, пока недавно актёр постарше — 18-летний студент — в день премьеры во время первого действия не предложил ребёнку скоротать время в гримёрке за "игрой в уролога". Студент объяснил правила: нужно обоим снять штаны и посмотреть, как происходит эрекция. Сначала несовершеннолетний согласился, после чего извращенец захотел осмотреть его половой орган.

Закончив с "игрой", студент предложил мальчику продолжить её после спектакля в подвале театра. Однако ребёнку это не понравилось, из-за чего он в дальнейшем заходил в гримёрку только в присутствии других людей, а дома обо всём рассказал родителям. Против извращенца возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка, по ней растлителю грозит до 20 лет лишения свободы.