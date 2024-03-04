Пьяная мать вонзила нож в ногу 10-летней дочке, мотивируя учиться на пятёрки
SHOT: В подмосковном Пушкине пьяная мать воткнула нож в ногу 10-летней дочери
Женщина, которая воткнула кухонный нож в ногу 10-летней дочери. Обложка © Telegram / SHOT
В подмосковном Пушкине пьяная мать наорала и воткнула кухонный нож в ногу 10-летней дочери. Как сообщает SHOT, так 45-летняя женщина пыталась мотивировать ребёнка учиться на пятёрки.
По данным телеграм-канала, всё произошло накануне вечером: третьеклассница не учила уроки, чем и разозлила мать. Та наорала на дочь, а после вонзила в неё нож. Школьница с окровавленной ногой сама пришла в больницу. Медики диагностировали резаную рану коленного сустава.
Правоохранители проводят проверку. Оказалось, что горе-мать уже была судима по уголовной статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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