Пьяная мать вонзила нож в ногу 10-летней дочке, мотивируя учиться на пятёрки

В подмосковном Пушкине пьяная мать наорала и воткнула кухонный нож в ногу 10-летней дочери. Как сообщает SHOT, так 45-летняя женщина пыталась мотивировать ребёнка учиться на пятёрки.

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне вечером: третьеклассница не учила уроки, чем и разозлила мать. Та наорала на дочь, а после вонзила в неё нож. Школьница с окровавленной ногой сама пришла в больницу. Медики диагностировали резаную рану коленного сустава.

Правоохранители проводят проверку. Оказалось, что горе-мать уже была судима по уголовной статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".