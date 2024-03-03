В Петербурге нерадивые родители бросили ребёнка ради прогулки
В Петербурге задержали родителей, оставивших ребёнка одного в квартире
В Петербурге полицейские задержали родителей, которые оставили своего трёхлетнего ребёнка одного в квартире и отправились на прогулку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти. О том, что малыш остался один дома, правоохранителям сообщила бабушка 29 февраля.
"Незамедлительно на место происшествия были направлены экстренные службы, которые открыли дверь квартиры. Установлено, что родители ребёнка оставили его одного дома и пошли гулять", — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что неработающая семья состоит на учёте в полиции и не является благополучной. Правоохранители задержали 46-летнюю мать и 45-летнего отца 1 марта в их квартире, малыша госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.
А ранее Life.ru рассказывал о другом вопиющем инциденте. В Новосибирске спасли ребёнка, который в течение двух суток находился один в закрытой квартире. Мальчик звал на помощь и был очень голоден, в итоге соседи вызвали экстренные службы. Напуганному ребёнку 2015 года рождения была оказана психологическая помощь, а после его передали полицейским. Мать, которая оставила сына, попыталась оправдаться, заявив, что ушла из дома всего на один час. После инцидента женщина съехала с квартиры.