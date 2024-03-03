В Петербурге нерадивые родители бросили ребёнка ради прогулки

В Петербурге полицейские задержали родителей, которые оставили своего трёхлетнего ребёнка одного в квартире и отправились на прогулку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти. О том, что малыш остался один дома, правоохранителям сообщила бабушка 29 февраля.

"Незамедлительно на место происшествия были направлены экстренные службы, которые открыли дверь квартиры. Установлено, что родители ребёнка оставили его одного дома и пошли гулять", — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что неработающая семья состоит на учёте в полиции и не является благополучной. Правоохранители задержали 46-летнюю мать и 45-летнего отца 1 марта в их квартире, малыша госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.