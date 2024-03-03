"Вы что, меня пугаете?": Бросившая сына в квартире мать из Новосибирска попыталась оправдаться

Мать восьмилетнего ребёнка, оставленного голодным в квартире в Новосибирске, попыталась оправдаться: она утверждает, что вышла из квартиры лишь на час, пишет kp.ru, корреспонденты которого побывали на месте ЧП и пообщались с соседями.

Как оказалось, над квартирой с запертым ребёнком проживал водитель-экспедитор Виктор Овчинников, который услышал, как мальчик кричит с балкона "Хочу кушать!". Мужчина рассказал, что сначала общался с мальчиком через закрытую дверь, а потом вызвал участкового и спасателей, ведь у ребёнка ключа не оказалось. Пока спасатели спускались с балкона Виктора в квартиру, школьника отвлекали разговорами.

Взрослые, попав в квартиру, обнаружили почти голого ребёнка в одной футболке. Он набросился на принесённые ему булочку и кефир, что неудивительно, так как в доме не было еды. Из развлечений у него был только телевизор. Как зарядить севший телефон, чтобы позвонить маме, он не знал. Он рассказал, что раньше учился во втором классе, а в этом году на уроках даже и не был. Когда Виктор дозвонился до матери мальчика, услышал поток лжи.

"Девушка стала врать, что она только вышла из дома на один час. Мы начали говорить, чтобы она приехала, что ребёнок плачет и хочет есть, что в квартире даже крошки хлеба нет и пригрозили, что будем обращаться в ПДН. Она в ответ заявила: "Вы что, меня пугаете?", — пересказал беседу Виктор.

Как пишет издание, уже через несколько часов после этого разговора хозяин квартиры вернул женщине деньги и та вместе с ребёнком съехала. Известно, что девушка приехала в Новосибирск из города Гурьевска Кемеровской области. По словам арендодателя, он не был в курсе состояния сына девушки. Сейчас в произошедшем разбирается прокуратура. В том числе будет дана оценка организации работы органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия и предупреждению нарушения прав несовершеннолетних.