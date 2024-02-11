Пьяный петербуржец пытался затащить четвероклассника домой, но мальчика спас товарищ

Ребёнка спасли от пьяного мужчины в Петербурге. Незнакомец сначала отнял у четвероклассника деньги, а после пытался увести его домой, сообщает Mash.

Инцидент произошёл во время прогулки двух друзей по Приморскому району. Мальчики замёрзли и решили погреться в подъезде на Планерной, где встретили странного мужчину. Неадекват отобрал у детей 100 рублей, а затем повёл одного из ребят с собой в алкомаркет, отправив его друга гулять. Но школьник не бросил товарища в беде и тут же набрал родителям. Взрослые обратились в полицию, и мужчину с ребёнком перехватили во дворе на Авиаконструкторов.

Как рассказали соседи 39-летнего похитителя, у него есть нездоровое пристрастие к горячительным напиткам. При этом мама маленького потерпевшего сообщила, что физически сынишка не пострадал, но находится в сильном стрессе. Теперь решается вопрос о заведении уголовного дела.