Похитителем 7-летней девочки в Стерлитамаке оказался шизофреник с инвалидностью В Башкирии нашли мужчину, который пытался похитить девочку во дворе дома 6 февраля, 15:57 Подозреваемый в попытке похищения девочки в Стерлитамаке. Обложка © t.me / СУ СК России по Республике Башкортостан

В Стерлитамаке нашли мужчину, который пытался похитить 7-летнюю девочку, возвращавшуюся с братом из школы. Злоумышленником оказался 18-летний парень, сообщает СУ СК по Республике Башкортостан.

"Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего)", — уточнили в ведомстве.

В Стерлитамаке задержали парня, пытавшегося похитить девочку. Видео © t.me / SHOT

Задержанного ждёт психолого-психиатрическая экспертиза. По данным SHOT, он страдает шизофренией, его уже отправили на обследование в психоневрологический диспансер, где с ним продолжают работать следователи. У мужчины также есть инвалидность 2-й степени, а живёт он вместе с мамой в том же районе, где и пострадавшая от его действий семья. К слову, теперь родители боятся отпускать детей одних в школу.

По словам мамы, в тот день сын и дочь ворвались домой и сразу рассказали о случившемся. Глава семейства выбежал на улицу, но незнакомец уже скрылся. Отследить его помогли камеры наблюдения.

"Горжусь сыном. Так-то он у меня спокойненький, ранимый, всё близко к сердцу принимает. А тут он сразу среагировал, в секунду ту же", — поделилась мама спасённой девочки.

Напомним, в Стерлитамаке школьник защитил свою семилетнюю сестрёнку от пытавшегося похитить её посреди улицы мужчины в балаклаве. Незнакомец шёл следом за ребятами, а потом схватил девочку за руку и потянул за собой. Брат тут же отбил её из рук злоумышленника.

Авторы Татьяна Миссуми