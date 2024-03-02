В Новосибирске голодный ребёнок двое суток просидел в запертой квартире без еды

В Новосибирске спасли ребёнка, который в течение двух суток находился один в закрытой квартире. Маленький мальчик звал на помощь и был сильно голоден, в итоге соседи вызвали спецслужбы. Подробности инцидента сообщает пресс-служба новосибирских спасателей.

Спасателям удалось попасть в квартиру, где был заперт ребёнок, через балкон. Видео © Telegram / Спасатели МАСС

Сам инцидент произошёл днём в пятницу, 1 марта, в доме на улице Сиреневой. Приехавшие на место спасатели попали в квартиру к ребёнку через балкон соседей сверху. Напуганному и голодному мальчику 2015 года рождения была оказана психологическая помощь, а после его передали полицейским. Где находились его родители, пока неизвестно. Личность матери уже установлена, в ближайшее время женщину вызовут на допрос.