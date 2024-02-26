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26 февраля, 08:02

В Ленобласти трёхлетний мальчик чуть не умер, выпив глазные капли бабушки

В Ленинградской области трёхлетний мальчик сильно пострадал, выпив глазные капли бабушки. Как пишет "Mash на Мойке", жительница посёлка Лебяжье Ломоносовского района оставила их в доступном месте, когда к ней в гости приехал внук.

Выпив жидкость, ребёнок почувствовал себя плохо. В больнице у него диагностировали острое пероральное отравление. Сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

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Ранее в Москве десятилетний мальчик чудом выжил после падения с четвёртого этажа. Ребёнок очень хотел гулять, а дверь была закрыта, из-за чего он не придумал ничего лучше, чем попытаться выйти из квартиры через окно. В больнице у школьника диагностировали перелом рёбер и ушиб брюшной стенки.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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