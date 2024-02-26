В Ленобласти трёхлетний мальчик чуть не умер, выпив глазные капли бабушки

В Ленинградской области трёхлетний мальчик сильно пострадал, выпив глазные капли бабушки. Как пишет "Mash на Мойке", жительница посёлка Лебяжье Ломоносовского района оставила их в доступном месте, когда к ней в гости приехал внук.

Выпив жидкость, ребёнок почувствовал себя плохо. В больнице у него диагностировали острое пероральное отравление. Сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.