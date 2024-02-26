"Мамочка, я что, умру?": Стая бродячих псов едва не загрызла до смерти мальчика под Иркутском

В Шелехове, в садоводстве "Юность", Иркутской области пятилетнего мальчика покусали бездомные собаки. Псы порвали его одежду и оставили сильнейше укусы и ссадины по всему телу, пишет kp.ru.

Нападение собак на пятилетнего ребёнка в Иркутской области. Видео © t.me / kp.ru

Всё произошло всего в нескольких метрах от дома мальчика. Ребёнок возвращался от бабушки, но внезапно его настигла стая дворняг, повалила на землю и начала рвать на куски, словно игрушку, таская из стороны в сторону. Озверевшие животные кусали детсадовца почти десять минут. Парнишку спасла мама, выбежавшая на помощь. После этого мальчика госпитализировали с глубокими ранами на ногах и ссадинами на руках.

"Услышав крики и выглянув в окно, я была в шоке. Положила малыша в кроватку и ринулась на улицу. Когда выбежала, он уже встал и шёл раздетый и босой по снегу. На нём остались только штаны, носочки и кофта. Я подхватила сына на руки, и он в слезах закричал: "Мамочка, я что, умру?" — рассказала мать пострадавшего.

После нападения мальчика госпитализировали, а родители обратились в полицию. На следующий день прибыли специалисты по отлову собак, но забрали всего двух. Более того, они возмутились, что женщина обратилась в отлов, и заявили, что дети должны играть "в оградах", а родители должны их всегда сопровождать. Сам пострадавший ребёнок уже неделю лежит в травматологии, вдобавок его мучают кошмары.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против чиновников, отвечавших за отлов безнадзорных животных. Ведётся следствие.