Регион

Уведомления отключены

14 февраля, 11:25

"Сняли скальп": Стая бездомных собак чуть не загрызла жителя Хабаровска

В Хабаровске госпитализировали мужчину, на которого напала стая бродячих собак

В Хабаровске в районе набережной реки Амур стая бродячих собак напала на мужчину. Пострадавший попал в больницу с множественными травмами, ему оказывается медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Местный житель Хабаровска рассказал, как спас мужчину от нападения бродячих псов. Видео © Телеканал "360"

Местный житель рассказал, что находился на берегу, когда услышал крики потерпевшего. Он сразу же бросился на помощь. Очевидец отогнал около шести собак камнями, увидел разбросанные по льду вещи и окровавленного мужчину. Раненого оттащили и передали врачам.

"Это ужас. Дай бог, конечно, чтобы выжил. Видно, что человек лежал на холоде. Пока мы здесь суету наводили, он замерзал. У него даже скальп сняли собаки. Покусанный был, раздетый. Скорая помощь в шоке была", — подчеркнул мужчина в беседе с телеканалом "360".

Очевидец уточнил, что бродячие псы живут неподалёку. Предполагаемых владельцев животных нашли на захламлённом огороженном участке возле кафедрального собора и гаражей в Центральном районе Хабаровска. Один из рабочих дополнил, что его собаки находятся на привязи, а та, что напала, является приблудной.

После произошедшего собак отловили. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Прокуратура взяла расследование на контроль.

В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту нападения собак на мужчину. Видео © Telegram / "Хабаровский следком"

В Москве собака перегрызла горло хозяину на глазах у его маленьких детей
В Москве собака перегрызла горло хозяину на глазах у его маленьких детей

А ранее Life.ru писал, что стая разъярённых собак набросилась на 8-летнего школьника в Омске. Ребёнка спас проходивший мимо мужчина, который отогнал агрессивных псов. У пострадавшего выявили различные телесные травмы.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров