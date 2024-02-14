"Сняли скальп": Стая бездомных собак чуть не загрызла жителя Хабаровска

В Хабаровске в районе набережной реки Амур стая бродячих собак напала на мужчину. Пострадавший попал в больницу с множественными травмами, ему оказывается медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Местный житель Хабаровска рассказал, как спас мужчину от нападения бродячих псов. Видео © Телеканал "360"

Местный житель рассказал, что находился на берегу, когда услышал крики потерпевшего. Он сразу же бросился на помощь. Очевидец отогнал около шести собак камнями, увидел разбросанные по льду вещи и окровавленного мужчину. Раненого оттащили и передали врачам.

"Это ужас. Дай бог, конечно, чтобы выжил. Видно, что человек лежал на холоде. Пока мы здесь суету наводили, он замерзал. У него даже скальп сняли собаки. Покусанный был, раздетый. Скорая помощь в шоке была", — подчеркнул мужчина в беседе с телеканалом "360".

Очевидец уточнил, что бродячие псы живут неподалёку. Предполагаемых владельцев животных нашли на захламлённом огороженном участке возле кафедрального собора и гаражей в Центральном районе Хабаровска. Один из рабочих дополнил, что его собаки находятся на привязи, а та, что напала, является приблудной.

После произошедшего собак отловили. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Прокуратура взяла расследование на контроль.

В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту нападения собак на мужчину. Видео © Telegram / "Хабаровский следком"