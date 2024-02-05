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5 февраля, 13:25

В Москве собака перегрызла горло хозяину на глазах у его маленьких детей

В Москве собака крупной породы насмерть загрызла хозяина. В этот момент в квартире вместе с мужчиной находились дети двух и четырёх лет, сообщает Mash.

Всё произошло в многоэтажке, расположенной по улице Лихоборские Бугры в районе Коптево. Соседи услышали крик детей и сразу же вызвали полицейских. Прибывшие на место правоохранители обнаружили окровавленное тело с перегрызенным горлом. Супруги мужчины во время случившегося дома не было. По предварительной версии, пёс мог накинуться на мужчину из-за того, что он иногда его избивал.

В Крыму собака вгрызлась в живот школьника на уроке физкультуры
В Крыму собака вгрызлась в живот школьника на уроке физкультуры

Ранее Лайф писал, что в Башкирии бойцовая собака насмерть загрызла пекинеса, а также напала на его хозяйку. Женщина получила травму руки. Прохожие помогли отбить пекинеса с помощью лопаты, однако животное было уже мертво.

Обложка ©

Pixabay

Александра Мышляева
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