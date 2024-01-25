В Крыму собака вгрызлась в живот школьника на уроке физкультуры

В Крыму собака набросилась на 14-летнего школьника во время урока физкультуры. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на волне".

По информации канала, инцидент произошёл в школе посёлка городского типа Симеиз. Дети играли с мячом, когда к ним выбежала собака из частного подворья. Животное схватило конус на территории учреждения и попыталось унести его к себе в будку. За псом бросились несколько школьников, одного из которых собака укусила за живот, руку и ногу.

В настоящее время известно, что с мальчиком работают медики. Ребёнку сделали необходимые уколы и перевязали раны. Его жизни ничего не угрожает. Хозяйка агрессивного пса заявила, что будет лучше привязывать своего питомца.