В Крыму собака вгрызлась в живот школьника на уроке физкультуры
В Крыму собака набросилась на 14-летнего школьника во время урока физкультуры
Собака набросилась на школьника в Крыму. Обложка © T.me / Mash на волне
В Крыму собака набросилась на 14-летнего школьника во время урока физкультуры. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на волне".
По информации канала, инцидент произошёл в школе посёлка городского типа Симеиз. Дети играли с мячом, когда к ним выбежала собака из частного подворья. Животное схватило конус на территории учреждения и попыталось унести его к себе в будку. За псом бросились несколько школьников, одного из которых собака укусила за живот, руку и ногу.
В настоящее время известно, что с мальчиком работают медики. Ребёнку сделали необходимые уколы и перевязали раны. Его жизни ничего не угрожает. Хозяйка агрессивного пса заявила, что будет лучше привязывать своего питомца.
Ранее Лайф писал, что стая собак набросилась на бойца ММА Дацика. Животные разорвали ему руку. Об этом рассказал промоутер Владимир Хрюнов. До этого сообщалось, что Дацик якобы поранил руку на СВО.