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16 февраля, 11:55

Камера сняла, как в Иркутске собака повалила ребёнка на землю и вцепилась ему в лицо

В Иркутске собака напала на детей, которые возвращались домой из школы

В Иркутске собака напала на мальчиков, которые возвращались домой из школы после уроков, одному из подростков потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

Собака напала на школьников в Иркутске. Видео © VK / Новости 24/7

"В ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена публикация о том, что 13 февраля 2024 года в городе Иркутске на несовершеннолетних напала собака, принадлежащая местному жителю. Одному из детей понадобилась медицинская помощь", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

На кадрах с места событий видно, как собака повалила ребёнка на землю и вцепилась ему в лицо. Родители подростков в интервью телеканалу "360" рассказали, что животное нападало ещё на нескольких детей в течение дня. Мама одного из ребят отметила, что хозяин агрессивной собаки на связь так и не выходил. СК начал проверку по факту произошедшего.

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Ранее в Хабаровске стая бродячих собак чуть не загрызла мужчину насмерть. Местный житель, находившийся неподалёку, пришёл на помощь, отогнав камнями озлобленных псов. После произошедшего собак выловили.

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VK / Новости 24/7

Владимир Озеров
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