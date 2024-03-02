Закрыла своим телом: Россиянка лишилась глаза, спасая дочь от мужа-изверга

Жительница деревни Кукуевка Курской области лишилась глаза, спасая дочь от убийства. Как сообщает SHOT, пенсионерка своим телом закрыла женщину, на голове которой прыгал озверевший супруг.

В Курской области пенсионерка лишилась глаза, спасая дочь от мужа-изверга. Видео © Telegram / SHOT

Виктория знакома с Павлом целых 13 лет, полтора года назад парочка решила пожениться. Вместе с двумя детьми (семи и девяти лет) женщины от первого брака они стали жить в доме у её матери. Семейная идиллия рухнула несколько месяцев назад: супруг Виктории стал изменять и употреблять наркотики. На днях Павел завалился в дом разъярённым и вышвырнул жену на улицу, где стал её забивать ногами по голове. На помощь к женщине подбежала её пожилая мать, она заслонила собой беспомощную дочь, за что получила от изверга мощный удар ногой в глаз. Пенсионерку экстренно госпитализировали, но глаз, увы, спасти не удалось.

"Он бил меня по голове, по почкам, по лицу. Моя мама начала орать: "Не трогай моего ребёнка". Она ложится на меня — и он начинает бить её. У неё выскакивает глаз. Я слышу, она кричит: "Я ничего не вижу". А он продолжает бить маму с ноги. <...> Ей пришили глаз, но видеть она больше не будет им никогда", — поделилась Виктория воспоминаниями того жуткого дня.

При задержании у Павла обнаружили вещества, которые отправили на экспертизу. На допросе он заявил, что болеет туберкулёзом, из-за чего его поместили в медучреждение, откуда он сбежал. Виктория рассказала, что после побега супруг стал регулярно ей названивать и угрожать убийством. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Павла объявили в розыск, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.