Бастрыкин обратился к генпрокурору после мягкого приговора убийце бойца СВО
Председатель СК России Александр Бастрыкин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову из-за слишком мягкого приговора по делу об убийстве военного в Челябинской области. Речь идёт о Рустаме Байжуменове, после удара которого скончался боец СВО Максим Никитин. Накануне Байжуменову вынесли приговор, не связанный с лишением свободы.
В СК указали, что судья признала Байжуменова виновным по менее тяжкой статье (причинение смерти по неосторожности), при этом следователи обвиняли его в более тяжком преступлении (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего).
"Изучив представленный доклад о собранных в ходе расследования уголовного дела доказательствах и в связи с тем, что совершивший преступление мужчина не понёс заслуженного наказания, председатель СК России обратился к генеральному прокурору РФ с доводами о необходимости проверки законности, обоснованности принятого судебного решения в рамках обжалования приговора в вышестоящую судебную инстанцию", — говорится в сообщении СК РФ.
Напомним, 15 сентября 2023 года Максим Никитин увидел, как Рустам Байжуменов хватает девушку за волосы, и решил вмешаться, но получил прямой удар в горло и перелом гортани. Через несколько дней он скончался в больнице. Удивительно, но убийца более недели был на свободе и спокойно тренировался, пока вчера после резонансного поста жены ветерана его всё-таки не задержали. Суд отправил Байжуменова под арест, а 4 марта суд в Челябинской области признал его виновным в смерти по неосторожности и не стал отправлять в колонию. В качестве наказания Байжуменову назначили полтора года ограничения свободы, сообщает Ura.ru.
POOL / ТАСС / Екатерина Штукина