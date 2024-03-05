Бастрыкин обратился к генпрокурору после мягкого приговора убийце бойца СВО

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову из-за слишком мягкого приговора по делу об убийстве военного в Челябинской области. Речь идёт о Рустаме Байжуменове, после удара которого скончался боец СВО Максим Никитин. Накануне Байжуменову вынесли приговор, не связанный с лишением свободы.

В СК указали, что судья признала Байжуменова виновным по менее тяжкой статье (причинение смерти по неосторожности), при этом следователи обвиняли его в более тяжком преступлении (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего).

"Изучив представленный доклад о собранных в ходе расследования уголовного дела доказательствах и в связи с тем, что совершивший преступление мужчина не понёс заслуженного наказания, председатель СК России обратился к генеральному прокурору РФ с доводами о необходимости проверки законности, обоснованности принятого судебного решения в рамках обжалования приговора в вышестоящую судебную инстанцию", — говорится в сообщении СК РФ.