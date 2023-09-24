Под Челябинском боец ММА одним ударом убил ветерана СВО и больше недели гулял на свободе

В посёлке Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области пьяный боец ММА убил ветерана СВО. Как рассказала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Марина Никитина — жена погибшего — конфликт между 38-летним Максимом и 19-летним Рустамом Байжувеновым произошёл ещё 15 сентября.

Так, убитый увидел, как спортсмен хватал девушку за волосы, и решил вмешаться. Свидетель преступления встал между мужчинами и напомнил преступнику, что тот занимается единоборствами, а Максим — из зоны проведения СВО.

"На что был ответ: "Ну сейчас мы и проверим, какой он СВОшник". И в этот момент свидетеля оттолкнул человек из компании преступника, сам преступник нанёс смертельный целенаправленный удар в горло моему мужу", — пишет женщина.

При падении Максим ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Его мать, услышав крики, прибежала и вызвала скорую помощь. Тем временем Байжувенов помощь пострадавшему не оказывал. Мужчину госпитализировали, после чего перевели в Карталы, где после проведения экстренной операции он попал в реанимацию и, не приходя в себя, скончался 17 сентября. Как выяснил патологоанатом, боец сломал погибшему гортань.

По словам Марины, правоохранители всё это время не стремились разбираться в страшном преступлении — до вчерашнего дня было заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ч. 1 ст. 109 УК РФ), свидетель убийства не был опрошен, а сам преступник "занимался любимым делом — тренировками" и "наслаждался жизнью" на свободе. Пост женщины вызвал большой резонанс и уже сегодня, по всей видимости, под давлением общественности ход дела был поставлен под контроль руководства региональных главка МВД и Следственного управления Следственного комитета.

"Ранним утром оперативники задержали молодого человека в деревне Михайловка Карталинского района. Подозреваемого доставили в следственный отдел СК для проведения дальнейших процессуальных действий", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Убивший участника СВО Рустам Байжувенов. Видео © Telegram / "СУ СК России по Челябинской области"

Как добавили в СК, задержанному планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Ведомство направит в суд ходатайство о заключении бойца под стражу.

К слову, сам Максим Никитин ранее работал в уголовном розыске, командировался в Чеченскую Республику и на Северный Кавказ с 2007 по 2008 годы, а также участвовал в составе ЧВК "Вагнер" боевых действиях в Центральноафриканской Республике и зоне проведения СВО. Он был награждён множеством медалей, в том числе "Крестом" ЧВК "Вагнер" и "За отвагу", подписанной президентом России Владимиром Путиным.

Награды убитого в Челябинской области Максима Никитина. Фото © VK / Марина Никитина