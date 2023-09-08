Арестован житель Батайска, выпустивший пять пуль в бойца СВО

Напомним, 3 сентября возле одного из батайских кафе был избит и расстрелян из травматического пистолета участник СВО. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Благо хирурги провели успешное вмешательство, вытащив из тела пострадавшего пять пуль. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", на что сразу отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой переквалифицировать дело на более тяжкую статью.