Арестован житель Батайска, выпустивший пять пуль в бойца СВО
Суд в Ростове-на-Дону арестовал мужчину, расстрелявшего бойца СВО в Батайске
Участник СВО из Батайска спасается от преследователей. Скриншот видео © t.me / RT на русском
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Араза Айдын-оглы Гусейнова, обвиняемого в расстреле из травматического пистолета участника СВО. Об этом сообщил журналистам представитель Объединённой пресс-службы судов региона.
"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Гусейнову Аразу Айдын-оглы... по 30 октября 2023 года включительно", — сказал он.
Напомним, 3 сентября возле одного из батайских кафе был избит и расстрелян из травматического пистолета участник СВО. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Благо хирурги провели успешное вмешательство, вытащив из тела пострадавшего пять пуль. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", на что сразу отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой переквалифицировать дело на более тяжкую статью.