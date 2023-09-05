"Лежит весь в крови": В Ростовской области участника СВО избили толпой и расстреляли из пистолета

В Батайске Ростовской области участника СВО избили и подстрелили из травматического пистолета. После инцидента пострадавшего по имени Вячеслав госпитализировали в тяжёлом состоянии, хирурги благополучно провели операцию, вытащив из его тела пять пуль.

Мать пострадавшего бойца рассказала, что застала сына в луже крови. Видео © Телеканал "360"

Всё случилось в минувшее воскресенье, 3 сентября, когда боец гулял в парке с девушкой. В какой-то момент к нему подошли несколько мужчин, один из которых стал провоцировать конфликт. Затем подоспела ещё одна компания из десяти человек, которые толпой стали избивать Вячеслава. В какой-то момент один из напавших достал травматический пистолет и сделал более двенадцати выстрелов. О случившемся мать военного узнала не сразу.

"Узнала чисто случайно. Утром пришла, позвонила. Дочка и говорит, что там какую-то рану надо обработать. Я пришла к нему, он лежит в луже крови, весь в крови, полностью. Я когда начала снимать пластыри, которыми ему оказали первую помощь, то увидела, что там вот такие дырищи. Я говорю, не поможет никакая перекись", — приводит телеканал "360" слова женщины.