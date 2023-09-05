"Лежит весь в крови": В Ростовской области участника СВО избили толпой и расстреляли из пистолета
В Батайске избили и расстреляли из травматического пистолета участника СВО
В Батайске Ростовской области участника СВО избили и подстрелили из травматического пистолета. После инцидента пострадавшего по имени Вячеслав госпитализировали в тяжёлом состоянии, хирурги благополучно провели операцию, вытащив из его тела пять пуль.
Мать пострадавшего бойца рассказала, что застала сына в луже крови. Видео © Телеканал "360"
Всё случилось в минувшее воскресенье, 3 сентября, когда боец гулял в парке с девушкой. В какой-то момент к нему подошли несколько мужчин, один из которых стал провоцировать конфликт. Затем подоспела ещё одна компания из десяти человек, которые толпой стали избивать Вячеслава. В какой-то момент один из напавших достал травматический пистолет и сделал более двенадцати выстрелов. О случившемся мать военного узнала не сразу.
"Узнала чисто случайно. Утром пришла, позвонила. Дочка и говорит, что там какую-то рану надо обработать. Я пришла к нему, он лежит в луже крови, весь в крови, полностью. Я когда начала снимать пластыри, которыми ему оказали первую помощь, то увидела, что там вот такие дырищи. Я говорю, не поможет никакая перекись", — приводит телеканал "360" слова женщины.
Со слов матери, на днях сын должен был снова отправиться в зону СВО. Тем временем губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после инцидента возбуждено уголовное дело. По какой статье, он не уточнил.
А ранее в Забайкальском крае двое мужчин избили ветерана СВО, потерявшего ногу в боевых действиях. Также они повредили автомобиль его сослуживца по спецоперации. Ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали напавших одобрительными криками. Возбуждены уголовные дела по двум статьям: о порче имущества и причинении лёгкого вреда здоровью. Напавшие арестованы.
Shutterstock