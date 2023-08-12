Какого наказания заслуживают отморозки, нападающие в России на героев СВО Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему в ситуации с нападениями на участников СВО на территории России необходимо решать вопрос иначе. 25079 25079 Какого наказания требуют случаи нападения в России на героев СВО и поможет ли это предотвратить повторение подобных инцидентов? Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Под Туапсе поймали четырёх участников драки у реки недалеко от посёлка Дедеркой, в ходе которой были убиты два ветерана СВО. Полиция сработала чётко, все четверо были задержаны менее чем через неделю после совершения преступления. Впрочем, называть их "участниками драки", наверное, неправильно. Убийцы. Ибо речь идёт об избиении ногами и камнями до тех пор, пока оппонент не перестаёт подавать признаки жизни.

Двоих мужчин — 38 и 41 года — в итоге забили до смерти. Третьему — 21-летнему парню — удалось сбежать, сейчас он в больнице с тяжёлыми травмами. Согласно официальной версии, основная рассматриваемая причина — коммерческий конфликт. Возможно, на этот инцидент не обратили бы внимания, если бы оба погибших не были бы ветеранами СВО.

Место двойного убийства под Туапсе. Фото © СК РФ

Три случая нападения на ветеранов за неделю

Дело в том, что это уже третий случай за неделю, когда жертвами агрессии становятся участники спецоперации. Ещё более шокирующий случай произошёл в конце прошлой недели в Забайкальском крае, где были жестоко избиты участники СВО, потерявшие во время боевых действий ноги. Два злоумышленника пинали инвалидов, срывали награды, бросая их в пыль, в то время как остальные шестеро соучастников преступления, среди которых оказалось несколько девушек, весело подбадривали преступников, снимая всё на видео.

Это уже точно никак не спишешь ни на коммерческий, ни даже на бытовой конфликт. Подонки всячески глумились над участниками СВО, называли их убийцами, кричали лозунги в поддержку Украины, разбили их автомобиль.

Как выяснилось позднее, пострадавшие приехали устанавливать памятник в родном селе. После чего зашли пообедать в кафе, где и нарвались на группу пьяных молодчиков, выступавших за Украину, которые решили, что в споре с инвалидами можно не ограничиваться словами.

В итоге два участника избиения также оперативно задержаны (один — буквально через несколько часов после инцидента), третий объявлен в розыск. Уголовное дело об избиении ветеранов СВО в Забайкалье передали в СК и объединили с делом о публичной дискредитации спецоперации.

Также на прошлой неделе 24-летний мигрант из Таджикистана убил участника СВО Антона Чашкина. Убийца и его жертва отдыхали в одном из баров, мигранту не понравилось участие Антона в спецоперации, очевидно, он был сторонником Украины. Тогда он назвал его агрессором и предложил разобраться на улице. Пока они шли, убийца исподтишка ударил Антона из-за спины, в результате чего тот упал и ударился головой о ступеньки, получив тяжёлую закрытую черепно-мозговую травму. Позднее он скончался в больнице.

Погибший Антон Чашкин. Фото © VK / ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Вопросы губернаторам

Почему в стране находятся такие люди, которые не только не испытывают уважения к своим защитникам, проливающим за них кровь, но и готовы проявлять в отношении них агрессию? Многие справедливо обращают внимание на то, что некоторым людям так и не смогли донести, для чего, собственно, нужна спецоперация, за что наши ребята погибают там, получают ранения, теряют конечности.

Среди тех, кто часто открыто или не очень выступает против СВО, большинство составляют либо неудачники, пытающиеся таким образом хоть как-то самореализоваться, либо "профессиональные оппозиционеры", а также люди, "обиженные" на власть, считающие, что всё, что плохо для власти, — хорошо для страны. Сам знаю нескольких таких персонажей, которые до этого не проявляли никакого интереса к политике и вдруг встали в ряды "нетвойнистов".

Ну, встали и встали, скажет кто-то. Если их деятельность ограничивается ворчанием, то пусть себе ворчат. А если кто-то начинает выходить на общественные площадки, даже в Интернете, то тем самым дискредитирует СВО — и за это полагается статья. Однако список вопросов не исчерпан. Что делают местные чиновники, чтобы те, кто вернулся из рядов СВО, не чувствовали себя по ту сторону истории, не становились чужими обществу?

Во-первых, нужно не повторять ошибки, помнить, что подобное уже было в нашей недавней истории, когда вернувшиеся из Афганистана, а потом из Чечни сталкивались с непониманием общества, выражавшимся в одной фразе: "Мы вас туда не посылали", — которую можно было услышать как от дворового гопника, так и от чиновника, не считающего себя обязанным заботиться о ветеранах. Отсутствие этой самой заботы со стороны государства в итоге привело многих ветеранов на криминальную стезю, мы это уже проходили.

Забота о ветеранах не должна ограничиваться наказанием за дискредитацию армии. Чиновники всех уровней должны начать создавать такие условия для возвращающихся с боевых действий, чтобы те не чувствовали себя оторванными от общества, им должны быть созданы все условия для возвращения к мирной жизни.

К примеру, избитый в Забайкальском крае инвалид делал памятник за собственный счёт, а зарабатывал он исключительно извозом на машине, купленной в кредит. А ведь у него семья. Почему он оказался в подобных условиях — серьёзный вопрос местным чиновникам. Герои СВО, отдавшие здоровье служению стране, не должны покупать машины в кредит, оплачивая его изнурительным трудом, а также ставить памятник погибшим товарищам за свой счёт. Это должно делать государство.

Что касается оперативности реакции правоохранительных органов, то не стоит сбрасывать со счетов реакцию общественности, для которой произошедшее стало шоком. Нашла бы полиция подонков столь оперативно, если бы не получившийся резонанс, не требования лидеров общественного мнения найти и покарать преступников, — риторический вопрос. Впрочем, тут надо понимать ещё и то, что бездействие полиции в данной ситуации могло бы спровоцировать самосуд. В итоге самому пострадавшему пришлось записывать из больницы видеоролик, в котором он призвал предоставить правоохранительным органам возможность во всём разобраться "по закону, а не по справедливости".

Избитый в Забайкалье ветеран СВО без ноги поблагодарил всех за поддержку. Видео © t.me / Александр Осипов

Безусловно, реакция общества заслуживает похвалы. Она продемонстрировала, что цели СВО у нас понимает и поддерживает большинство. А главное, большинство готово реально помогать, а не слать проклятия преступникам и обещать отомстить: многие не только высказывали слова поддержки пострадавшим, но и предлагали помощь, присылали деньги на лечение.

Однако идеологической и воспитательной работы предстоит ещё очень и очень много. Залогом её успеха станет выполнение государством своих функций, чтобы люди смогли это увидеть.

Конечно, многие сегодня призывают применить к преступникам самое суровое наказание. Поможет ли это предотвратить повторение подобных инцидентов? Опять же вопрос риторический. Осознание неотвратимости наказания — вещь, конечно, хорошая. Но ещё лучше, когда никому просто в голову не придёт совершать такие преступления. Когда люди, защищающие других ценой своей жизни и здоровья, будут авторитетами и героями, а не изгоями.

Авторы Дмитрий Родионов