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10 августа, 05:40

Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении ветерана СВО в Забайкалье

Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении ветерана СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края. Мужчина находится в межгосударственном розыске.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участников СВО, 43-летнего Ивана Зырянова", — рассказали в пресс-службе суда.

Там уточнили, что подозреваемый ранее не судим, нигде не работает, проживал вместе с матерью.

Ветеранов СВО хотят защитить от преступлений на гражданке особым статусом

Ветеранов СВО хотят защитить от преступлений на гражданке особым статусом

Напомним, 5 августа в кафе села Нерчинский Завод Забайкальского края произошёл конфликт между компанией отдыхающих и ветеранами СВО. Одного из них, лишившегося на службе ноги, избили, а второму повредили автомобиль. Двух нападавших уже задержали. На данный момент правоохранители ищут третьего. По данным Лайфа, он ушёл из дома и мог покончить с собой.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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