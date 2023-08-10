Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении ветерана СВО в Забайкалье

Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении ветерана СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края. Мужчина находится в межгосударственном розыске.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участников СВО, 43-летнего Ивана Зырянова", — рассказали в пресс-службе суда.