Ветеранов СВО хотят защитить от преступлений на гражданке особым статусом

Ветеранов специальной военной операции нужно защитить от бытовых преступлений особым статусом. Такую инициативу выдвинул в среду заслуженный адвокат России, член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов, комментируя вопиющую историю с нападением на участника СВО в Забайкалье.