Ветеранов СВО хотят защитить от преступлений на гражданке особым статусом
Адвокат Краснов предложил ужесточить закон после избиения ветерана СВО в Забайкалье
Ветеранов специальной военной операции нужно защитить от бытовых преступлений особым статусом. Такую инициативу выдвинул в среду заслуженный адвокат России, член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов, комментируя вопиющую историю с нападением на участника СВО в Забайкалье.
По его мнению, виновные должны понести "жесточайшее наказание", это должно возыметь "профилактический эффект".
"Специальным статусом следует наделить не только бойцов СВО, но и вообще ветеранов боевых действий, в том числе в Афганистане, Анголе, Чечне и так далее. Те люди, которые спасали свою Родину, должны защищаться особым образом", — приводит комментарий адвоката "Царьград".
Напомним, 5 августа в кафе села Нерчинский Завод Забайкальского края произошёл конфликт между компанией отдыхающих и ветеранами СВО. Одного из них, лишившегося на службе ноги, избили, а второму повредили автомобиль. В нападении принимали участие двое, в то же время ещё шесть человек, в том числе две девушки, стояли рядом и подбадривали преступников. Возбуждены дела по двум статьям УК, одному из фигурантов уже предъявили обвинения. На данный момент правоохранители ищут третьего подозреваемого. По данным Лайфа, он ушёл из дома и мог покончить с собой.
ТАСС / Александр Река