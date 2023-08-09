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9 августа, 11:51

Ветеранов СВО хотят защитить от преступлений на гражданке особым статусом

Адвокат Краснов предложил ужесточить закон после избиения ветерана СВО в Забайкалье

Ветеранов специальной военной операции нужно защитить от бытовых преступлений особым статусом. Такую инициативу выдвинул в среду заслуженный адвокат России, член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов, комментируя вопиющую историю с нападением на участника СВО в Забайкалье.

По его мнению, виновные должны понести "жесточайшее наказание", это должно возыметь "профилактический эффект".

"Специальным статусом следует наделить не только бойцов СВО, но и вообще ветеранов боевых действий, в том числе в Афганистане, Анголе, Чечне и так далее. Те люди, которые спасали свою Родину, должны защищаться особым образом", приводит комментарий адвоката "Царьград".
Бастрыкин взял под контроль дело об избиении ветерана СВО в Забайкалье

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении ветерана СВО в Забайкалье

Напомним, 5 августа в кафе села Нерчинский Завод Забайкальского края произошёл конфликт между компанией отдыхающих и ветеранами СВО. Одного из них, лишившегося на службе ноги, избили, а второму повредили автомобиль. В нападении принимали участие двое, в то же время ещё шесть человек, в том числе две девушки, стояли рядом и подбадривали преступников. Возбуждены дела по двум статьям УК, одному из фигурантов уже предъявили обвинения. На данный момент правоохранители ищут третьего подозреваемого. По данным Лайфа, он ушёл из дома и мог покончить с собой.

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ТАСС / Александр Река

Алексей Берковиц
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