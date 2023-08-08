Бастрыкин взял под контроль дело об избиении ветерана СВО в Забайкалье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела об избиении ветерана спецоперации в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В целях обеспечения всестороннего и объективного расследования Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства уголовное дело о совершении преступления в отношении бывших участников СВО в Забайкальском крае", — говорится в опубликованном сообщении.