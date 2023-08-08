Бастрыкин взял под контроль дело об избиении ветерана СВО в Забайкалье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела об избиении ветерана спецоперации в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В целях обеспечения всестороннего и объективного расследования Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства уголовное дело о совершении преступления в отношении бывших участников СВО в Забайкальском крае", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, резонансное избиение ветерана спецоперации, потерявшего ногу, произошло 5 августа в селе Нерчинский Завод Забайкальского края. Конфликт начался в кафе, после чего двое мужчин избили пострадавшего. За всем этим наблюдали ещё шесть человек, в том числе две девушки, которые подбадривали преступников. Губернатор региона Александр Осипов пообещал жёсткую реакцию на случившееся. Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Одному из нападавших уже предъявили обвинение, второго задержали, а третьего объявили в розыск.
ТАСС / Пётр Ковалёв