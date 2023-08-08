Регион

Уведомления отключены

8 августа, 08:35

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении ветерана СВО в Забайкалье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела об избиении ветерана спецоперации в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В целях обеспечения всестороннего и объективного расследования Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства уголовное дело о совершении преступления в отношении бывших участников СВО в Забайкальском крае", говорится в опубликованном сообщении.

"Не бросили меня": Избитый в Забайкалье ветеран СВО записал видеообращение

"Не бросили меня": Избитый в Забайкалье ветеран СВО записал видеообращение

Напомним, резонансное избиение ветерана спецоперации, потерявшего ногу, произошло 5 августа в селе Нерчинский Завод Забайкальского края. Конфликт начался в кафе, после чего двое мужчин избили пострадавшего. За всем этим наблюдали ещё шесть человек, в том числе две девушки, которые подбадривали преступников. Губернатор региона Александр Осипов пообещал жёсткую реакцию на случившееся. Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Одному из нападавших уже предъявили обвинение, второго задержали, а третьего объявили в розыск.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
  • Новости
  • Александр Бастрыкин
  • СК РФ
  • Криминал
  • Забайкальский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров