"Не бросили меня": Избитый в Забайкалье ветеран СВО записал видеообращение
Избитый в Забайкалье ветеран СВО поблагодарил всех за поддержку
Губернатор Забайкалья Александр Осипов опубликовал в соцсетях видео с избитым ветераном СВО по имени Михаил, который был жестоко избит после конфликта в кафе. В видеообращении к соотечественникам мужчина первым делом поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.
Избитый в Забайкалье ветеран СВО без ноги поблагодарил всех за поддержку. Видео © Telegram / Александр Осипов
"Хочу вам сказать спасибо, что вы все вместе, что вы не бросили меня, и за теплоту и заботу, что мне пишут на телефон. Это приятно и тепло. У меня всё хорошо, я в больнице. Всё, что нужно было от медиков, первую помощь, я получил. У меня нет никаких причин жаловаться или переживать", — сказал мужчина.
Пострадавший добавил, что ему звонили из краевой администрации, чтобы помочь. Мужчина выступил против самосуда над нападавшими — все виновные, по его мнению, должны понести наказание по закону. По словам Осипова, Михаила сейчас перевозят в Краснокаменск, где его обследуют, в частности проведут компьютерную томографию головы.
Лайф напоминает, что конфликт начался в местном кафе 5 августа. В результате ветерана СВО без ноги избили двое мужчин. Причём, когда одни пинали бойца, ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали их. Власти Забайкалья пообещали жёстко отреагировать на случившееся. Были возбуждены уголовные дела по двум статьям.
Telegram / Александр Осипов