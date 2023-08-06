"Не бросили меня": Избитый в Забайкалье ветеран СВО записал видеообращение

Губернатор Забайкалья Александр Осипов опубликовал в соцсетях видео с избитым ветераном СВО по имени Михаил, который был жестоко избит после конфликта в кафе. В видеообращении к соотечественникам мужчина первым делом поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

"Хочу вам сказать спасибо, что вы все вместе, что вы не бросили меня, и за теплоту и заботу, что мне пишут на телефон. Это приятно и тепло. У меня всё хорошо, я в больнице. Всё, что нужно было от медиков, первую помощь, я получил. У меня нет никаких причин жаловаться или переживать", — сказал мужчина.