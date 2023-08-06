Задержан один из избивших инвалида-ветерана СВО в Забайкалье

Полицейские задержали одного из избивших ветерана специальной военной операции (СВО) в Забайкалье. Как отметили в МВД, это 27-летний мужчина, его доставили в отделение.

Одного из избивших ветерана СВО в Забайкалье доставили в отдел полиции. Видео © Telegram / МВД Медиа

"В отношении него расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", — добавили в ведомстве.