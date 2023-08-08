В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении ветерана СВО

Следователи задержали второго подозреваемого в избиении ветерана спецоперации в селе Нерчинский Завод Забайкальского края. Также разыскивают третьего нападавшего. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

"Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в ведомстве.