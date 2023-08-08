В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении ветерана СВО
Следователи задержали второго подозреваемого в избиении ветерана спецоперации в селе Нерчинский Завод Забайкальского края. Также разыскивают третьего нападавшего. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
"Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, объявлен в розыск ещё один нападавший — 43-летний местный житель. Следователи дали поручение сотрудникам полиции установить местонахождение подозреваемого и доставить его для допроса.
Лайф напоминает, что конфликт начался в местном кафе 5 августа. В результате ветерана СВО без ноги избили двое мужчин. Причём, когда одни пинали бойца, ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали их. Власти Забайкалья пообещали жёстко отреагировать на случившееся. Были возбуждены уголовные дела по двум статьям. Одному из нападавших уже предъявлено обвинение.
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