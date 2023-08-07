Участнику избиения ветерана СВО в Забайкалье предъявили обвинение
В Забайкалье участника избиения ветерана СВО обвинили в повреждении имущества
В Забайкальском крае полиция предъявила обвинение одному из участников резонансного избиения ветерана СВО Михаила. Как сообщили в пресс-службе УМВД, он проходит по статье о повреждении имущества.
В ведомстве добавили, что житель села Нерчинский Завод в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Тем временем правоохранители продолжают собирать доказательства его причастности к резонансному избиению.
Лайф напоминает, конфликт начался в местном кафе 5 августа. В результате ветерана СВО без ноги избили двое мужчин. Причём, когда одни пинали бойца, ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали их. Власти Забайкалья пообещали жёстко отреагировать на случившееся. Были возбуждены уголовные дела по двум статьям.
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