Участнику избиения ветерана СВО в Забайкалье предъявили обвинение

В Забайкальском крае полиция предъявила обвинение одному из участников резонансного избиения ветерана СВО Михаила. Как сообщили в пресс-службе УМВД, он проходит по статье о повреждении имущества.

В ведомстве добавили, что житель села Нерчинский Завод в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Тем временем правоохранители продолжают собирать доказательства его причастности к резонансному избиению.