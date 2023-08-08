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8 августа, 14:42

Взял ружьё и простился с мамой: Третий участник избиения ветерана СВО в Забайкалье мог покончить с собой

SHOT: Третий разыскиваемый за избиение ветерана СВО в Забайкалье пропал с ружьём

<p>Машина участника СВО, которого избили забайкальцы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rosgvardeez/4254" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РосгVардеец</a></p>

Машина участника СВО, которого избили забайкальцы. Обложка © Telegram / РосгVардеец

Иван Зырянов — третий разыскиваемый в рамках дела об избиении ветерана СВО в Забайкальском крае ушёл из дома с ружьём и бесследно исчез. По данным SHOT, он простился со своей матерью и сказал, что больше не вернётся.

На данный момент поиски 43-летнего подозреваемого продолжаются. По одной из версий, мужчина мог покончить с собой.

Место избиения участника СВО в Забайкалье. Обложка © Telegram / РосгVардеец

Место избиения участника СВО в Забайкалье. Обложка © Telegram / РосгVардеец

Сестра рассказала, с чего началось избиение инвалида – ветерана СВО в Забайкалье

Сестра рассказала, с чего началось избиение инвалида – ветерана СВО в Забайкалье

Напомним, 5 августа в селе Нерчинский Завод Забайкальского края после конфликта в кафе был избит лишившийся ноги ветеран СВО, а его товарищу отморозки повредили автомобиль. Били бойца двое, в то же время шесть человек, в том числе две девушки, стояли рядом и подбадривали преступников. Губернатор региона Александр Осипов пообещал жёсткую реакцию на случившееся. Возбуждены дела по двум статьям, одному фигуранту уже предъявили обвинения, а второго задержали. Поиски третьего продолжаются. Тем временем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ход дела под свой контроль.

Матвей Константинов
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