Взял ружьё и простился с мамой: Третий участник избиения ветерана СВО в Забайкалье мог покончить с собой
SHOT: Третий разыскиваемый за избиение ветерана СВО в Забайкалье пропал с ружьём
Машина участника СВО, которого избили забайкальцы. Обложка © Telegram / РосгVардеец
Иван Зырянов — третий разыскиваемый в рамках дела об избиении ветерана СВО в Забайкальском крае ушёл из дома с ружьём и бесследно исчез. По данным SHOT, он простился со своей матерью и сказал, что больше не вернётся.
На данный момент поиски 43-летнего подозреваемого продолжаются. По одной из версий, мужчина мог покончить с собой.
Место избиения участника СВО в Забайкалье. Обложка © Telegram / РосгVардеец
Напомним, 5 августа в селе Нерчинский Завод Забайкальского края после конфликта в кафе был избит лишившийся ноги ветеран СВО, а его товарищу отморозки повредили автомобиль. Били бойца двое, в то же время шесть человек, в том числе две девушки, стояли рядом и подбадривали преступников. Губернатор региона Александр Осипов пообещал жёсткую реакцию на случившееся. Возбуждены дела по двум статьям, одному фигуранту уже предъявили обвинения, а второго задержали. Поиски третьего продолжаются. Тем временем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ход дела под свой контроль.