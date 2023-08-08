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8 августа, 13:08

Сестра рассказала, с чего началось избиение инвалида – ветерана СВО в Забайкалье

Сестра избитого в Забайкальском крае ветерана СВО сообщила, что напавшие сначала обзывали брата и его сослуживца наёмниками, а затем устроили расправу. Об этом Нина Таскина рассказала телеканалу "360".

"Нападение произошло из-за того, что они у нас якобы наёмники. Такие фразы звучали. Сначала была словесная перепалка, а потом уже физическая расправа", — поделилась она.

По её словам, преступников точно было больше пяти и в нападении участвовали девушки. Сначала они оскорбляли товарища её брата, и последний вступился за боевого друга. Случайный свидетель пытался унять напавших, но у него не получилось, добавила женщина. При этом она возмущена, что среди злоумышленников был человек, знавший её семью, а "тут выкинул такое".

Таскина отметила, что настроение у брата хорошее и бодрое, он продолжает проходить лечение. Его сослуживец от медицинской помощи отказался.

В Думе объяснили, почему важно жёстко наказать преступников за избиение инвалида – ветерана СВО

В Думе объяснили, почему важно жёстко наказать преступников за избиение инвалида – ветерана СВО

Напомним, 5 августа в селе Нерчинский Завод Забайкальского края ветерана СВО, лишившегося в боях ноги, избили, а у его сослуживца повредили автомобиль после конфликта в местном кафе. Ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали преступников. Губернатор региона Александр Осипов пообещал жёсткую реакцию на случившееся. Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Одному из напавших уже предъявили обвинение, второго задержали, а третьего объявили в розыск. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования.

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Telegram / Александр Осипов

Татьяна Миссуми
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