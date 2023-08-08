Сестра рассказала, с чего началось избиение инвалида – ветерана СВО в Забайкалье

Сестра избитого в Забайкальском крае ветерана СВО сообщила, что напавшие сначала обзывали брата и его сослуживца наёмниками, а затем устроили расправу. Об этом Нина Таскина рассказала телеканалу "360".

"Нападение произошло из-за того, что они у нас якобы наёмники. Такие фразы звучали. Сначала была словесная перепалка, а потом уже физическая расправа", — поделилась она.

По её словам, преступников точно было больше пяти и в нападении участвовали девушки. Сначала они оскорбляли товарища её брата, и последний вступился за боевого друга. Случайный свидетель пытался унять напавших, но у него не получилось, добавила женщина. При этом она возмущена, что среди злоумышленников был человек, знавший её семью, а "тут выкинул такое".