Сестра рассказала, с чего началось избиение инвалида – ветерана СВО в Забайкалье
Сестра избитого в Забайкальском крае ветерана СВО сообщила, что напавшие сначала обзывали брата и его сослуживца наёмниками, а затем устроили расправу. Об этом Нина Таскина рассказала телеканалу "360".
"Нападение произошло из-за того, что они у нас якобы наёмники. Такие фразы звучали. Сначала была словесная перепалка, а потом уже физическая расправа", — поделилась она.
По её словам, преступников точно было больше пяти и в нападении участвовали девушки. Сначала они оскорбляли товарища её брата, и последний вступился за боевого друга. Случайный свидетель пытался унять напавших, но у него не получилось, добавила женщина. При этом она возмущена, что среди злоумышленников был человек, знавший её семью, а "тут выкинул такое".
Таскина отметила, что настроение у брата хорошее и бодрое, он продолжает проходить лечение. Его сослуживец от медицинской помощи отказался.
Напомним, 5 августа в селе Нерчинский Завод Забайкальского края ветерана СВО, лишившегося в боях ноги, избили, а у его сослуживца повредили автомобиль после конфликта в местном кафе. Ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали преступников. Губернатор региона Александр Осипов пообещал жёсткую реакцию на случившееся. Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Одному из напавших уже предъявили обвинение, второго задержали, а третьего объявили в розыск. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования.
Telegram / Александр Осипов