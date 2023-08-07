В Думе объяснили, почему важно жёстко наказать преступников за избиение инвалида – ветерана СВО
Депутат Кузнецов потребовал жёсткого наказания за преступления против бойцов СВО
Избитый в Забайкальском крае ветеран СВО. Фото © Telegram / РосгVардеец
Напавшие на инвалида и ветерана спецоперации в Забайкальском крае должны понести максимально жёсткую ответственность, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Таким мнением поделился с Ura.ru член Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов.
"Предотвратить подобные случаи, как произошёл в Забайкальском крае, можно, только вызвав у преступников ужас от последствий издевательств над участниками СВО. Бездействие или недостаточно жёсткая реакция властей только развяжет им руки", — объяснил он.
По его словам, если преступники отделаются минимальным наказанием, это вызовет непонимание в обществе и может "привести к настоящему шторму". Депутат уже обратился к главе МВД РФ генералу полиции Владимиру Колокольцеву, попросив посодействовать тому, чтобы злоумышленников как можно быстрее привлекли к ответственности по всей строгости, что обезопасит общество от подобных преступлений в будущем.
Напомним, в Забайкалье двое мужчин избили ветерана СВО, потерявшего ногу в боевых действиях. Также они повредили автомобиль его сослуживца по спецоперации и сорвали с мужчин награды. Ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали нападавших одобрительными криками. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по двум статьям: о порче имущества и причинении лёгкого вреда здоровью. Полиция уже предъявила обвинение одному из задержанных.