В Думе объяснили, почему важно жёстко наказать преступников за избиение инвалида – ветерана СВО

Напавшие на инвалида и ветерана спецоперации в Забайкальском крае должны понести максимально жёсткую ответственность, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Таким мнением поделился с Ura.ru член Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов.

"Предотвратить подобные случаи, как произошёл в Забайкальском крае, можно, только вызвав у преступников ужас от последствий издевательств над участниками СВО. Бездействие или недостаточно жёсткая реакция властей только развяжет им руки", — объяснил он.

По его словам, если преступники отделаются минимальным наказанием, это вызовет непонимание в обществе и может "привести к настоящему шторму". Депутат уже обратился к главе МВД РФ генералу полиции Владимиру Колокольцеву, попросив посодействовать тому, чтобы злоумышленников как можно быстрее привлекли к ответственности по всей строгости, что обезопасит общество от подобных преступлений в будущем.