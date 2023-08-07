В фонде "Защитники Отечества" назвали вопиющим инцидентом избиение ветерана СВО в Забайкалье
Фонд "Защитники Отечества" поможет ветерану СВО, избитому в Забайкалье
Пострадавший ветеран СВО. Обложка © Telegram / Александр Осипов
Избиение ветерана СВО Михаила, потерявшего ногу в боевых действиях, — вопиющий инцидент. Об этом заявили в фонде "Защитники Отечества", комментируя произошедшее в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.
"Команда филиала фонда "Защитники Отечества" в Забайкальском крае решительно осуждает случившееся. Это недопустимая ситуация, для описания которой сложно подобрать приемлемые слова. Пострадавший защищал каждого из нас и пожертвовал своим здоровьем", — указано в тексте сообщения, опубликованного в телеграм-канале регионального филиала фонда.
Там выразили уверенность, что виновные будут наказаны. Также отмечается, что фонд "Защитники Отечества" окажет всю необходимую помощь пострадавшему ветерану. Организация обеспечит персональное сопровождение Михаилу и поможет в решении любых вопросов. С его родными встретятся социальные координаторы, чтобы поддержать их в период лечения Михаила.
Напомним, ранее в Забайкальском крае двое мужчин избили ветерана СВО, потерявшего ногу в боевых действиях. Также они повредили автомобиль его сослуживца по спецоперации. Ещё шесть человек, в том числе две девушки, подбадривали нападавших одобрительными криками. Власти Забайкалья пообещали жёстко отреагировать на случившееся. Возбуждены уголовные дела по двум статьям: о порче имущества и причинении лёгкого вреда здоровью.