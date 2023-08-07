В фонде "Защитники Отечества" назвали вопиющим инцидентом избиение ветерана СВО в Забайкалье

Избиение ветерана СВО Михаила, потерявшего ногу в боевых действиях, — вопиющий инцидент. Об этом заявили в фонде "Защитники Отечества", комментируя произошедшее в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.

"Команда филиала фонда "Защитники Отечества" в Забайкальском крае решительно осуждает случившееся. Это недопустимая ситуация, для описания которой сложно подобрать приемлемые слова. Пострадавший защищал каждого из нас и пожертвовал своим здоровьем", — указано в тексте сообщения, опубликованного в телеграм-канале регионального филиала фонда.